Зидан не заинтересован в подписании форварда, которого Перес определил трансферной целью №1 для "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, видеть 24-летнего нападающего "шпор" в своей команде возжелал президент королевского клуба Флорентино Перес, определив того главной трансферной целью для своей команды на следующее лето. Однако против подписания английского бомбардира выступил наставник "сливочных", который продолжает оказывать доверие Кариму Бензема.

Напомним, Икарди поставил условие "Реалу". | soccernews.ru