Зидан не заинтересован в подписании Левандовски

Теги реал мадридзинедин зиданбавария мюнхенроберт левандовски

Зидан не заинтересован в подписании ЛевандовскиГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник королевского клуба предпочитает приобретению 29-летнего нападающего чемпионов Германии покупку более молодого игрока в линию атаки.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" заявился на финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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