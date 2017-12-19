Зидан не заинтересован в подписании Неймара

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Mirror со ссылкой на испанскую прессу, наставник "сливочных" не планирует подписывать бразильца, так как доволен игрой своих главных нападающих - Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, с которыми он не намерен расставаться.

Напомним, Неймар станет гостем шоу "Пике+". | soccernews.ru