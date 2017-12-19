Зидан не заинтересован в подписании Неймара

Теги зинедин зиданпсжнеймарреал мадрид

Зидан не заинтересован в подписании НеймараГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Mirror со ссылкой на испанскую прессу, наставник "сливочных" не планирует подписывать бразильца, так как доволен игрой своих главных нападающих - Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, с которыми он не намерен расставаться.

Напомним, Неймар станет гостем шоу "Пике+". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов