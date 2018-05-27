Зидан не заинтересован в подписании нового "первого номера"

Теги зинедин зиданреал мадридкейлор навас

Зидан не заинтересован в подписании нового "первого номера"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании нового "первого номера" в свою команду.

Так, по сведениям испанской прессы, после финала Лиги Чемпионов, который завершился очередной победой королевского клуба, наставник "сливочных" уведомил свое руководство, что в следующем сезоне он видит Кейлора Наваса стабильным игроком основного состава.

Напомним, игрок "Реала" отказался от перехода в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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