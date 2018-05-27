Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании нового "первого номера" в свою команду.

Так, по сведениям испанской прессы, после финала Лиги Чемпионов, который завершился очередной победой королевского клуба, наставник "сливочных" уведомил свое руководство, что в следующем сезоне он видит Кейлора Наваса стабильным игроком основного состава.

Напомним, игрок "Реала" отказался от перехода в "Ливерпуль". | soccernews.ru