Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, который сегодня объявил об уходе из королевского клуба, кратко высказался о своем будущем.

"Моя следующая работа? Я не занимаюсь поисками новой команды. Но я пока не устал от каждодневной работы тренером", - приводит слова 45-летнего специалиста Marca.

Напомним, Перес прокомментировал уход Зидана. | soccernews.ru