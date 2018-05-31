Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды"

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Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, который сегодня объявил об уходе из королевского клуба, кратко высказался о своем будущем.

"Моя следующая работа? Я не занимаюсь поисками новой команды. Но я пока не устал от каждодневной работы тренером", - приводит слова 45-летнего специалиста Marca.

Напомним, Перес прокомментировал уход Зидана. | soccernews.ru

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