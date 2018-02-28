Зидан: "Не заслужили поражения"

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Зидан: "Не заслужили поражения"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий поражению своей команды от "Эспаньола" во вчерашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги. 

"Мы абсолютно не заслужили этот гол. Мы действительно хорошо сыграли в первом тайме, мы создали много моментов, но не забили. Вторая половина была хуже, но мы не заслужили поражения на последней минуте. Это удар для нас, потому что результат не соответствует тому, что происходило на поле", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, "Реал" сделал выбор между Кейном и Левандовски. | soccernews.ru

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