Зидан: "Не жалею, что не выпустил основной состав против "Севильи"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами после поражения в выездном матче 34-го тура испанской Примеры c "Севильей" (2:3).

По решению тренера, 7 игроков основного состава не были включены на матч.

"Во втором тайме "Реал" сделал всё возможное, чтобы вернуться в игру, но нам не удалось преуспеть в чужой штрафной. Не виню игроков, потому что во второй половине они постарались.

Я не жалею, что провёл ротацию. У нас впереди ещё много игр - игрокам нужен отдых. Я - главный тренер, и я определяю состав на игру", - сказал он. | http://soccernews.ru