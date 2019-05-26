Зидан не желает расставаться с Рамосом

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Зидан не желает расставаться с Рамосом

Наставник "Реала" Зинедин Зидан намерен приложить все усилия для сохранения Серхио Рамоса в команде.

Как сообщает Marca, Рамос является ключевой фигурой для Зидана при строительстве команды. Предстоящим летом капитан проведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

Рамос перебрался в "Реал" в 2005 году. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и один ассист в 42 играх.

Напомним, что в завершившемся сезоне Примеры "Реал" финишировал на третьем месте.

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