Зидан: "Не знаю, как будем играть против ПСЖ"

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Зидан: "Не знаю, как будем играть против ПСЖ"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан затронул тему противостояния своей команды с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не знаю, как мы будем играть против ПСЖ. До матчей с ними осталось еще много времени, и многое может случиться. Что меня больше сейчас интересует, так это победы в завтрашнем и субботнем матчах", - приводит слова наставника "сливочных" sport.es.

Напомним, Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии. | soccernews.ru

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