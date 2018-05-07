Зидан: "Не знаю, справедлива ли ничья с "Барселоной"

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Зидан: "Не знаю, справедлива ли ничья с "Барселоной"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2).

По словам француза, его подопечные отлично провели первый тайм, а во втором игра не получалась. 

"Мы увидели отличный матч, который завершился вничью. Не знаю, справедлив ли такой результат. Болельщики явно не были довольны. Судейство? Было сложно, но все как всегда. В таком матче сложно судить. Случилось много всего, но все равно уже ничего не изменить.

Мы всегда хотим победить, неважно, кто в соперниках. В этой игре мы очень хорошо провели первый тайм. Во втором не все получалось, приходилось быть очень терпеливыми, чтобы играть против команды, у которой удален футболист", - сказал он. | http://soccernews.ru

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