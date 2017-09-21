Зидан недоволен формой Рамоса
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен формой капитана своей команды Серхио Рамоса на старте текущего сезона.
Так, по информации испанской прессы, наставник "сливочных" обвинил 31-летнего защитника в том, что именно его неудачные действия стали причиной того, что королевский клуб не смог взять максимум очков в играх против "Леванте" и севильского "Бетиса".
Напомним, Роналдо высказался о неудачах "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
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|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Леванте
|5
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|6
|Реал Сосьедад
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|9
|8
|Реал Мадрид
|5
|8
|9
|Вильярреал
|5
|7
|10
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Жирона
|5
|5
|16
|Эспаньол
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
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|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0