Зидан недоволен формой трех основных игроков "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игровой формой трех игроков, относящихся к основной группе его команды.

Так, по сведениям испанской прессы, во второй части сезона наставника королевского клуба не устраивают действия на поле полузащитников Иско и Матео Ковачича, а также вингера Гарета Бэйла. Согласно предположениям местных СМИ, французский специалист уже не рассчитывает на указанную троицу в качестве игроков стартового состава на финал Лиги Чемпионов.

Напомним, Зидан похвалил сына Симеоне. | soccernews.ru