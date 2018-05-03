Зидан недоволен формой трех основных игроков "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридискогарет бэйлматео ковачич

Зидан недоволен формой трех основных игроков "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игровой формой трех игроков, относящихся к основной группе его команды.

Так, по сведениям испанской прессы, во второй части сезона наставника королевского клуба не устраивают действия на поле полузащитников Иско и Матео Ковачича, а также вингера Гарета Бэйла. Согласно предположениям местных СМИ, французский специалист уже не рассчитывает на указанную троицу в качестве игроков стартового состава на финал Лиги Чемпионов.

Напомним, Зидан похвалил сына Симеоне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов