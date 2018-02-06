Зидан недоволен отношением к работе Иско

Теги зинедин зиданискореал мадрид

Зидан недоволен отношением к работе ИскоГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением к тренировкам и играм полузащитника своей команды Иско.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" разочарован формой, в которой на данный момент находится 25-летний хавбек. По мнению французского специалиста, неудачная игра футболиста в текущем сезоне связана с его личной жизнью, значительное место в которой начали играть его новая подруга Сара Саламо и походы в ночные клубы.

Напомним, Перес определил еще одного кандидата на замену Зидану. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов