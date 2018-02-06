Зидан недоволен отношением к работе Иско

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением к тренировкам и играм полузащитника своей команды Иско.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" разочарован формой, в которой на данный момент находится 25-летний хавбек. По мнению французского специалиста, неудачная игра футболиста в текущем сезоне связана с его личной жизнью, значительное место в которой начали играть его новая подруга Сара Саламо и походы в ночные клубы.

Напомним, Перес определил еще одного кандидата на замену Зидану. | soccernews.ru