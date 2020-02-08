Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках "Реала"

Стало известно, почему вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пропустил несколько последних матчей, несмотря на отсутствие травмы.

По информации Marca, причина непопадания валлийца в состав "бланкос" заключается в недовольстве наставника команды Зинедина Зидана его работой на тренировках.

Французский специалист готов предоставить 30-летнему футболисту игровое время, но только если тот будет усерднее работать на занятиях.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. В последний раз он появлялся на поле 22 января.

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