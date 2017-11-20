Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока его команды.

В частности, как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" определил, что одной из главных причин неудачного выступления "сливочных" в текущем сезоне стала не уверенная игра в исполнении Марсело, Тони Крооса и Карима Бензема.

Напомним, Перес упрекнул Зидана в том, что тот наложил вето на один из трансферов "Реала". | soccernews.ru