Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданмарселотони крооскарим бензема

Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока его команды.

В частности, как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" определил, что одной из главных причин неудачного выступления "сливочных" в текущем сезоне стала не уверенная игра в исполнении Марсело, Тони Крооса и Карима Бензема.

Напомним, Перес упрекнул Зидана в том, что тот наложил вето на один из трансферов "Реала". | soccernews.ru

комментарии
uknown

Валить на РОналду? не, не буду.На Крооса или Марсело? Всегда готов!

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кекович

лул, то есть криро играет отлично, а марсело лажает

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