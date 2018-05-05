Зидан: "Некоторые игроки не выйдут на поле, но у нас достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан в преддверии Эль Класико поднял тему травмированных игроков.

"Нас ждет матч с "Барселоной", однако он не изменит нашу позицию в таблице. Но мы хотим хорошо отыграть и победить. Некоторые игроки не выйдут на поле, но у нас достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных. Сегодня мы увидим, есть ли какие-то изменения в их состоянии" - приводит слова Зидана Todomercadoweb.

Отметим, что в лазарете "Реала" в настоящее время находятся Карвахаль, Варан, Начо и Иско.

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