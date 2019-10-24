Зидан необычным образом дал задание Йовичу в матче с "Галатасараем"

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Зидан необычным образом дал задание Йовичу в матче с "Галатасараем"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал необычную установку сербскому нападающему Луке Йовичу, который вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (1:0), сообщает Marca.

По сведениям издания, французский специалист пытался дать инструкции форварду на английском языке, что он должен занять позицию Родриго Гоэса на правом фланге атаке, но серб его не понял. В итоге, тренер сдался и дал Йовичу более простую установку: "Просто атакуй и все. Вперед".

Йович перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за королевский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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