Зидан несколько месяцев не разговаривает с отдельными игроками "Реала"

СМИ узнали о плохой атмосфере в раздевалке мадридского "Реала".

По информации Marca, есть ряд футболистов, которых игнорирует главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Сообщается, что с отдельными игроками французский наставник не разговаривает уже несколько месяцев.

"Реал" идёт на втором месте в Примере, в 1/8 финала Лиги Чемпионов "бланкос" сыграют с "Аталантой", из Суперкубка и Кубка Испании команда уже вылетела.

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