Зидан: "Неймар? Каждый игрок хочет играть в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз дал комментарий слухам, которые связывают его клуб с форвардом ПСЖ Неймаром.

" Неймар? Я думаю, что каждый игрок хочет играть в "Реале". Все хотят приехать сюда и играть - это очевидно. Это большой клуб, его история говорит сама за себя. Но сейчас я тренирую тех игроков, которые у меня есть, и я ценю то, что они делают каждый раз, когда у нас возникают трудности, они сражаются. Мы должны ценить игроков, которых имеем, а не обсуждать игроков других клубов ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Маркиньос высказался о возможном уходе Неймара. | soccernews.ru