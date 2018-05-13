Зидан: "Неймар? Каждый игрок хочет играть в "Реале"

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Зидан: "Неймар? Каждый игрок хочет играть в "Реале"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз дал комментарий слухам, которые связывают его клуб с форвардом ПСЖ Неймаром.

"НеймарЯ думаю, что каждый игрок хочет играть в "Реале". Все хотят приехать сюда и играть - это очевидно. Это большой клуб, его история говорит сама за себя. Но сейчас я тренирую тех игроков, которые у меня есть, и я ценю то, что они делают каждый раз, когда у нас возникают трудности, они сражаются. Мы должны ценить игроков, которых имеем, а не обсуждать игроков других клубов", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Маркиньос высказался о возможном уходе Неймара. | soccernews.ru

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