Зидан: "Ничего не могу сказать о будущем Кейна"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи, связывающие его клуб с форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Кейн в "Реале"? Я ничего не могу сказать о его будущем, он является фундаментальным игроком для "Тоттенхэма"... Он - отличный игрок, который продолжает прогрессировать", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Моуринью похвалил Зидана. | soccernews.ru