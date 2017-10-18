Зидан: "Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:1).

По словам наставника, ничья - это не тот результат, на который рассчитывала его команда.

"Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома, где всегда хотим побеждать. Хотя надо сказать, что шансы выиграть у нас были. На поле было два прекрасных вратаря, и мы также попали в штангу. Игроки "Тоттенхэма" хорошо оборонялись, хорошо работали, и результат логичный. Теперь будем стремиться победить на "Уэмбли". Футболисты „Реала“ показали качественную игру, и у нас нет необходимости вносить серьёзные коррективы. Начало сезона было не лучшим для "Реала", но мы постепенно прибавляем", - отметил он. | http://soccernews.ru