Зидан: "Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома"

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Зидан: "Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:1). 

По словам наставника, ничья - это не тот результат, на который рассчитывала его команда.

"Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома, где всегда хотим побеждать. Хотя надо сказать, что шансы выиграть у нас были. На поле было два прекрасных вратаря, и мы также попали в штангу. Игроки "Тоттенхэма" хорошо оборонялись, хорошо работали, и результат логичный. Теперь будем стремиться победить на "Уэмбли". Футболисты „Реала“ показали качественную игру, и у нас нет необходимости вносить серьёзные коррективы. Начало сезона было не лучшим для "Реала", но мы постепенно прибавляем", - отметил он. | http://soccernews.ru

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