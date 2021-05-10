Зидан: "Никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили"
Фото AP Photo
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказал недовольство работой судейской бригады во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой, обслуживавшей матч 35-го тура Примеры против "Севильи".
"Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то аналогичный момент был и в штрафной соперника. Меня не убедило то, как рефери аргументировал свои решения. Я никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили. На этом тема закрыта. Сейчас никто ничего не объяснит, и это меня беспокоит. Арбитр должен обосновать произошедшее правилами, вот и всё.
Тем не менее, что есть, то есть. Мы не собираемся ничего менять. Довольны своей игрой. Думаю, "Реал" заслуживал большего, потому что второй тайм команда провела зрелищно. Мы будем сражаться до конца. Нужно думать о трёх оставшихся матчах. Я злюсь, потому что мы заслужили победу", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что "Реал" сыграл вничью с "Севильей" со счётом 2:2 и упустил шанс подняться на первое место в Примере.
Во втором тайме арбитр остановил игру после фола последней надежды на Кариме Бензема. Однако вместо пенальти и удаления вратаря севильцев рефери после просмотра VAR назначил 11-метровый в ворота мадридцев. По мнению Мунуэры, Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной площади.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14