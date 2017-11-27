Зидан: "Никто из игроков не хочет уходить из "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "Никто из игроков не хочет уходить из "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможных потерях в своей команде в зимнее трансферное окно.

"Я очень доволен командой, и я не хочу, чтобы кто-то уходил, но в футболе все может случиться. Но есть люди, которые в большей степени влияют на это, чем я. Но, безусловно, никто не собирается уходить", - цитирует наставника королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов