Зидан: "Никто из игроков не хочет уходить из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможных потерях в своей команде в зимнее трансферное окно.

" Я очень доволен командой, и я не хочу, чтобы кто-то уходил, но в футболе все может случиться. Но есть люди, которые в большей степени влияют на это, чем я. Н о, безусловно, никто не собирается уходить ", - цитирует наставника королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru