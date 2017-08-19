Зидан: "Нужно хорошо стартовать в Примере"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии старта нового сезона Примеры.

Напомним, что в воскресенье "сливочные" в рамках первого тура чемпионата Испании сыграют на выезде с "Депортиво".

"Все хотят обыграть "Реал". Примера - очень длинный турнир, и нужно хорошо стартовать" - цитирует французского специалиста AS.

Напомним, что Зидан претендует на звание лучшего тренера 2017 года по версии ФИФА. | http://soccernews.ru