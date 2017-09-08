Зидан: "Нужно оставить Асенсио в покое"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о прогрессе вингера своей команды Марко Асенсио.

" Я не удивлен производительностью Марко. Он выполняют свою работу феноменально, но его необходимо оставить в покое. Он может играть намного лучше , он не достиг еще своего пика. Но это он может сделать только в спокойствии и смирении ", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, Зидан не хочет выхода "Барселоны" из Ла Лиги. | soccernews.ru