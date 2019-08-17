Зидан: "Нужно поздравить футболистов и пожелать действовать в том же духе"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча против "Сельты" (3:1).

"Я доволен результатом и очень рад за футболистов. Сегодня мы хорошо сыграли как в атаке, так и в защите, что имело ключевую роль в игре. Удаление не испортило нашей игры. Нужно поздравить футболистов и пожелать действовать в том же духе.

Всегда очень важно начинать сезон с победы. У нас были не лучшие результаты на предсезонной подготовке. Однако мы проделали огромную работу, которая сегодня принесла результат.

Мне бы очень хотелось видеть Азара в матче. Однако Винисиус, Гарет и Карим сыграли отлично", - приводит слова Зидана As.

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