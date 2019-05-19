Зидан - о Бэйле: "Я рассчитываю на других игроков"

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Зидан - о Бэйле: "Я рассчитываю на других игроков"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он не рассчитывает на валлийского нападающего Гарета Бэйла.

"Не знаю, что будет с Бэйлом. Ситуация такова, что я рассчитываю на других игроков. Я не выпустил его на поле в матче с "Бетисом", но не знаю, что будет дальше. Гарет достиг многого в "Реале", но мы не живем прошлым. Я принимаю решения основываясь на настоящем", - приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода. | http://soccernews.ru
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Крош
Крош

Кононов:Я рассчитываю на другие кондомы.

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Пытка "Реала" Бэйлом длилась третий год.....

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