Зидан - о Мбаппе: "Ему хорошо там, где он сейчас"

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Зидан - о Мбаппе: "Ему хорошо там, где он сейчас"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, который входит в сферу интересов мадридского клуба.

"Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится", - цитирует Зидана Marca. 

Ранее сообщалось, что королевский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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