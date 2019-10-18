Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о переносе матча 10-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает Marca.

Эль Класико должно было пройти 26 октября, однако из-за возмущений в Каталонии, которые начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам, встречу перенесли на декабрь.

"Мы будем делать то, что нам скажут. У "Барселоны" и у нас свое мнение на этот счет. Если назначат другой день, сыграем в тот день, который нужно.



У меня есть мнение по этому поводу, но я лучше промолчу", - сказал Зидан.

Ранее оба клуба сообщили, что готовы сыграть 18 декабря.

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