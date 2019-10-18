Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу"

2 Теги барселоназинедин зиданреал мадрид

Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о переносе матча 10-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает Marca.

Эль Класико должно было пройти 26 октября, однако из-за возмущений в Каталонии, которые начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам, встречу перенесли на декабрь.

"Мы будем делать то, что нам скажут. У "Барселоны" и у нас свое мнение на этот счет. Если назначат другой день, сыграем в тот день, который нужно.

У меня есть мнение по этому поводу, но я лучше промолчу", - сказал Зидан.

Ранее оба клуба сообщили, что готовы сыграть 18 декабря.

А еще: Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Aliza17

Оцените мою юную бритую киску - H­T­T­P­:­/­/­K­­I­­S­­K­­I­.­B­­E­­S­­T­ ❤️­­❤️­­❤️

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Первые слова Хрысти после регистрации здесь:"Оцените мою юную бритую киску - H­T­T­P­:­/­/­K­­I­­S­­K­­I­.­B­­E­­S­­T­ ❤️­­❤️­­❤️"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов