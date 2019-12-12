Зидан - о плей-офф Лиги Чемпионов: "Если мы сыграем с "Ливерпулем", то уничтожим их"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отшутился в ответ на вопрос о желаемом сопернике в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Если мы сыграем с "Ливерпулем", то уничтожим их", - цитирует Зидана Sport.es.

Соперник "Реала" определится 16 декабря в ходе жеребьёвки. Помимо "Ливерпуля" испанскому гранду может достаться "Ювентус", "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" или "Бавария".

Напомним, что в сезоне 2017/18 "сливочные" и "красные" сыграли в финале Лиги Чемпионов. Тогда королевский клуб праздновал победу со счётом 3:1.

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