Зидан о победе над "Малагой": "Мы сделали то, что должны были"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 32-го тура испанской Примеры против "Малаги".

"Я могу быть доволен, мы сделали то, что должны были. Мы серьёзно подошли к игре, уважая соперника, хотя некоторые наши игроки остались дома, так как мы думаем о полуфинале Лиги Чемпионов" - цитирует Зидана AS.

Напомним, что матч с "Малагой" пропускали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Лука Модрич, которые остались в Мадриде, а также Тони Кроос и Марсело, проведшие всю игру на скамейке запасных.

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