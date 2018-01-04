Зидан о своем будущем: "Посмотрим, что произойдет в июне"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем будущем.

" Я постараюсь закончить сезон наилучшим образом. У нас - много шансов снова выиграть трофеи. Это то, что меня ободряет. Я не знаю, что меня ждет в течение следующих шести месяцев. В июне мы увидим, что произойдет ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан отказался комментировать возможное подписание Аррисабалаги. | soccernews.ru