Зидан об инциденте между Пике и Начо: "Это просто словесные провокации"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий инциденту, произошедшем в перерыве Эль Класико, участниками которого стал защитник его команды Начо Фернандес и лидер обороны каталонской "Барселоны" Жерар Пике.

" В подтрибунном помещении случилось много чего. Проблема заключается в том, что сегодня все становится известно, и журналисты обо всем знают. Сегодня из-за камер все изменилось, раньше бы это не вышло за пределы раздевалки. Это просто словесные провокации, сейчас мы уже ничего не изменим, все кончено", - цитирует наставника "сливочных" RMC Sport.

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru