Зидан об инциденте между Пике и Начо: "Это просто словесные провокации"

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Зидан об инциденте между Пике и Начо: "Это просто словесные провокации"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий инциденту, произошедшем в перерыве Эль Класико, участниками которого стал защитник его команды Начо Фернандес и лидер обороны каталонской "Барселоны" Жерар Пике.

"В подтрибунном помещении случилось много чего. Проблема заключается в том, что сегодня все становится известно, и журналисты обо всем знают. Сегодня из-за камер все изменилось, раньше бы это не вышло за пределы раздевалки. Это просто словесные провокации, сейчас мы уже ничего не изменим, все кончено", - цитирует наставника "сливочных" RMC Sport.

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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