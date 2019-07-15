Зидан - об умершем брате: "Ты навсегда в моем сердце"

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Зидан - об умершем брате: "Ты навсегда в моем сердце"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан разместил трогательный пост в Instagram в память о своем скончавшемся брате Фариде.

"Моему брату Фариду. Ты всегда указывал мне путь. Ты был щедрым и храбрым. Ты любил других людей, а другие люди любили тебя так сильно! Я так горжусь тобой. Ты навсегда в моем сердце", - написал Зидан. 

Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стала онкология.

Не пропустите: Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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