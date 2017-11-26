Зидан обеспокоен плохой формой двух ключевых игроков "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обеспокоен плохой формой двух ключевых игроков своей команды.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба озадачен тем, что в текущем сезоне свой лучший футбол пока так и не продемонстрировали Марсело и Тони Кроос. Ввиду не лучших игровых кондиций бразильца и немца уже в ближайших играх 45-летний специалист может сделать ставку на Тео Эрнандеса и Дани Себальоса.
Напомним, "Реал" готовит 90 миллионов евро на форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6