Зидан обеспокоен ситуацией с травмами у игроков "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил озабоченность по поводу эпидемии травм у игроков своей команды.

Напомним, что в последнее время в лазарет угодили защитник Ферлан Менди, а также вингеры Браим Диас и Марко Асенсио.

"Меня это беспокоит. Мы все потрясены травмой Асенсио, теперь ещё и Менди... Пусть у него и незначительное повреждение, но мы не знаем, сколько он пропустит. В любом случае продолжаем готовиться к сезону с теми, кто есть", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".

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