Зидан обошел Моуринью по победам во главе "Реала"

Мадридский "Реал" обыграл "Атлетико" (1:0) в матче 22-го тура Примеры. Для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана эта победа стала 129-й.

Таким образом, французский специалист по выигрышным матчам с "Реалом" обошел Жозе Моуринью (128), возглавлявшего клуб с 2010 по 2013 год, и вышел на 3 место.

Больше побед во главе "Реала" одержали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357)

"Реал" с 49 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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