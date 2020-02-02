Зидан обошел Моуринью по победам во главе "Реала"

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Зидан обошел Моуринью по победам во главе "Реала"

Мадридский "Реал" обыграл "Атлетико" (1:0) в матче 22-го тура Примеры. Для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана эта победа стала 129-й.

Таким образом, французский специалист по выигрышным матчам с "Реалом" обошел Жозе Моуринью (128), возглавлявшего клуб с 2010 по 2013 год, и вышел на 3 место.

Больше побед во главе "Реала" одержали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357)

"Реал" с 49 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.

А еще: Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"| http://soccernews.ru 
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