Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов Фергюсона, Моуринью и Гвардиола

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов своих звездных коллег - Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу.

Так, за два с половиной года своей карьеры наставником французский специалист выиграл уже три трофея самого престижного европейского клубного турнира. Тогда как шотландец, португалец и испанец имеют в своем активе только по две победы.

Напомним, Зидан прокомментировал очередную победу "Реала" в ЛЧ. | soccernews.ru