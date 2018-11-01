Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"

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Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"

Как пишет Football Italia, Зинедин Зидан записал видео, в котором передает привет болельщикам "Ювентуса" и сообщает о том, что планирует посетить Турин.

"Всем привет!, – говорит Зидан на видео. – Я планирую скоро приехать в Турин к моему другу Криштиану Роналду. Вперед, "Юве"!"

 

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Комментарии
Криштиано ANALду

Спасибо Зизу, твоя жопа просто шедевр!

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Супер Месси

Моё широченное очко гораздо лучше

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Роналду педик

Моё глубже и плотнее

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

моя лучше!

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Супер Месси

Тогда я тебе в твои "ворота" ни один гол забью, если ты, конечно, парень

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Роналду педик

неверно смыслом ваши мысли, так как ваш фанклуб замечен в этом - прежде всех и нас туда ровнять не стоит, своё мы славно отбоялись и видимо давным давно

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Ася

плешивый с педиком .Что спелись?

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Супер Месси

Сам с собой спеться я не могу, прости уж...

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Ася

Ты то тут причём говноед,я вообщето про педика Роналду и про плешивого араба Зидана

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Ася

плешивый с педиком .Что спелись?

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Супер Месси

Если бы ты была парнем, я бы тебе прочистил бы трубу

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Ася

Сильно сомневаюсь

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Роналду педик

На фоне матча, думаю, всем понятно, что фортуна может и тогда непобедим любой - кому она крыло даёт и машет - провожая дальше в путь

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