Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"

Как пишет Football Italia, Зинедин Зидан записал видео, в котором передает привет болельщикам "Ювентуса" и сообщает о том, что планирует посетить Турин.

"Всем привет!, – говорит Зидан на видео. – Я планирую скоро приехать в Турин к моему другу Криштиану Роналду. Вперед, "Юве"!"

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