Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан позвонил нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, чтобы обсудить возможный трансфер в мадридский клуб. Об этом пишет Soccer Link.
По данным источника, французу удалось убедить форварда в том, что ему следует перебраться в "Реал".
Однако, президент "Реала" Флорентино Перес сомневается в том, нужен ли клубу еще один вингер. Кроме того, "Ливерпуль" не готов отпустить сенегальца.
Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. Трансферная стоимость футболиста - 120 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
|98
|2
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|38
|97
|3
|Челси
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|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|34
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