Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан позвонил нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, чтобы обсудить возможный трансфер в мадридский клуб. Об этом пишет Soccer Link.

По данным источника, французу удалось убедить форварда в том, что ему следует перебраться в "Реал".

Однако, президент "Реала" Флорентино Перес сомневается в том, нужен ли клубу еще один вингер. Кроме того, "Ливерпуль" не готов отпустить сенегальца.

Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. Трансферная стоимость футболиста - 120 миллионов евро.

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