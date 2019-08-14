Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"

Теги реал мадридсадио манеливерпультрансферы

Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан позвонил нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, чтобы обсудить возможный трансфер в мадридский клуб. Об этом пишет Soccer Link.

По данным источника, французу удалось убедить форварда в том, что ему следует перебраться в "Реал".

Однако, президент "Реала" Флорентино Перес сомневается в том, нужен ли клубу еще один вингер. Кроме того, "Ливерпуль" не готов отпустить сенегальца.

Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. Трансферная стоимость футболиста - 120 миллионов евро.

А еще: Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов