Зидан обсудил со своими подопечными пути выхода из кризиса

Теги реал мадридзинедин зидансерхио рамоскриштиану роналду

Зидан обсудил со своими подопечными пути выхода из кризисаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обсудил со своими подопечными пути выхода команды из кризиса.

Как информирует AS, на вчерашней тренировке, которая продлилась дольше обычного на целый час, свою точку зрения о сложившейся ситуации высказали капитан "сливочных" Серхио Рамос и их ведущий бомбардир Криштиану Роналду.

В то же время свое "слово "сказали и молодые игроки королевского клуба, которые поставили в упрек французскому специалисту тот факт, что тот не предоставляет игровую практику футболистам, которые усердно работают на тренировках, отдавая предпочтение старожилам команды за их былые заслуги.

Напомним, решения Зидана не поддерживают семь игроков "Реала". | soccernews.ru

комментарии
РМ

ска не обсуждать надо а покупать и продавать, пол сезона прошло а вы до сих пор обсуждаете

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