Зидан объяснил отсутствие Азара в заявке "Реала" на матч с "Хетафе"

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Зидан объяснил отсутствие Азара в заявке "Реала" на матч с "Хетафе"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему он не включил вингера Эдена Азара в заявку на матч 33-го тура Примеры против "Хетафе".

Французский специалист дал понять, что собирается поберечь звёздного бельгийца, чтобы избежать рецидивов травм.

"Мы говорим о футболисте, который имеет огромное значение для команды. И соперники это знают. Будем надеяться, что не будет никаких намерений травмировать Азара. Нужно сохранять спокойствие. У Эдена были трудные времена без игры, нужно двигаться постепенно", - приводит слова Зидана ESPN.

Матч "Реал" - "Хетафе" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

29-летний Азар в текущем сезоне сыграл за "сливочных" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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