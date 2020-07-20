Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом"

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Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему вингер Гарет Бэйл не был включён в заявку команды на матч 38-го тура Примеры против "Леганеса".

"Отсутствие Бэйла - это техническое решение, не более того", - цитирует Зидана Marca.

В текущем сезоне 31-летний Бэйл забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

В последний раз звёздный валлиец появлялся на поле 24 июня.

Не пропустите: Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом". | http://soccernews.ru
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