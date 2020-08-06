Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке "Реала" на матч ЛЧ с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему игрока команды Гарета Бэйла нет в заявке на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

По словам специалиста, футболист не хочет лететь на игру вместе с командой.

"Он предпочел не играть. Остальное - разговор игрока и тренера. Не могу вам ничего сказать.

Бэйл по личной причине находится в Манчестере, это не техническое решение. Он меня не разочаровал. Я его уважаю и то, что происходит между игроком и тренером, должно остаться в раздевалке", - цитирует Зидана твиттер M•A•J.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл недоволен своим положением в мадридском клубе.

Матч Лиги Чемпионов состоится 7 августа. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча "Сити" с "Реалом" завершилась со счетом 2:1.

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