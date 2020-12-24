Зидан объяснил, почему Азар не сыграл с "Гранадой"

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Зидан объяснил, почему Азар не сыграл с "Гранадой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал причину неучастия вингера Эдена Азара в матче 15-го тура Примеры против "Гранады" (2:0).

"Я не посчитал нужным выпускать Азара, потому что это был тяжёлый матч, и я не хотел рисковать его здоровьем. Постепенно он вернётся в состав", - цитирует Зидана AS.

Звёздный бельгиец из-за травмы не выходил на поле с 28 ноября.

В текущем сезоне 29-летний Азар сыграл за "Реал" 6 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Гранадой". | http://soccernews.ru
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