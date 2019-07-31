Зидан объяснил, почему Бэйл пропускает Кубок Ауди

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Зидан объяснил, почему Бэйл пропускает Кубок Ауди
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему валлийский нападающий Гарет Бэйл не участвует в Кубке Ауди, в котором его команда в полуфинале проиграла "Тоттенхэму" (0:1).

"Бэйл не участвует, так как он не в форме. После консультаций с врачами мы решили, что ему лучше остаться в Мадриде. Поэтому он тренируется на базе. Такое решение было принято совместно тренером, Гаретом и медиками", - приводит слова Зидана BBC.

Ранее сообщалось, что Бэйл сам отказался лететь на турнир в Мюнхен, так как был разгневан сорвавшимся трансфером в китайский "Цзянсу Сунин". В последний момент сделку отменил президент "Реала" Флорентино Перес, посчитав недостаточной сумму компенсации за форварда.

Не пропустите: "Реал" - "Тоттенхэм" - 0:1 (видеообзор). | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бэйл:"Hahahahhaha"

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