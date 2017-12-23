Зидан объяснил, почему Иско не сыграл с "Барселоной"

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Зидан объяснил, почему Иско не сыграл с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил, почему полузащитник Иско не вышел на поле в матче 17-го тура Примеры против "Барселоны".

"Я ни о чём не жалею. Я здесь, чтобы принимать решения. Это моё решение и я буду защищать его до конца. Я делаю выбор как тренер и я решил выпустить Ковачича, а Иско оставить в запасе. Потом, во время матча, я не мог рассчитывать на Иско. Я планировал двойную замену, но из-за удаления мне пришлось выпускать Начо вместо Бензема. А потом Бэйла и Асенсио, когда в составе уже было на одного игрока меньше" - приводит слова французского специалиста El Mundo Deportivo.

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