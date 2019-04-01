Зидан объяснил, почему выпустил своего сына в стартовом составе на матч с "Уэской"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал решение выпустить с первых минут на матч 29-го тура Примеры против "Уэски" своего сына Луку.

"Я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок "Реала", как и любой другой здесь. Он является третьим вратарём команды. Куртуа не был готов, а Кейлор получил отдых. Я доволен его игрой и рад за него. Лука достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть", - приводит слова Зидана Marca.

20-летний Лука Зидан сыграл за первую команду "Реала" впервые с мая 2018 года.

В матче с "Уэской" французский страж ворот пропустил 2 гола.

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