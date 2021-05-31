Зидан объяснил свой уход из "Реала"
Фото твиттер "Реала"
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал причину своего ухода из клуба.
"Я покинул свой пост, потому что перестал ощущать необходимое доверие и поддержку со стороны клуба. Без этого невозможно что-то строить в средней или долгосрочной перспективе. Также мне знакомы требования такого клуба, как "Реал". Когда ничего не выигрываешь, то нужно уходить", - говорится в открытом письме Зидана болельщикам.
48-летний француз ушёл из королевского клуба в минувший четверг, расторгнув контракт, действующий до 2022 года.
В минувшем сезоне "Реал" под руководством Зидана финишировал на 2-м месте в Ла Лиге, а также дошёл до 1/2 финала Лиги Чемпионов.
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