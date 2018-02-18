Зидан объявил Пересу свои пожелания на летнее трансферное окно

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил президенту своего клуба Флорентино Пересу личные пожелания на летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, французский специалист попросил у руководства "сливочных", чтобы первыми подписаниями в его команду по окончанию текущего сезона стали вингер Эден Азар ("Челси") и полузащитник Деле Алли ("Тоттенхэм").

Напомним, Зидан рассматривает вариант с уходом летом из "Реала". | soccernews.ru